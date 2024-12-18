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Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo

Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Mehtap Yılmaz oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Mehtap Yılmaz, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Mehtap Yılmaz kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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