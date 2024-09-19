Üye Girişi
Haberler

Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu?

Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef'in son bölümünde Mehmet Yalçınkaya'nın sinirlenme sebebi merak konusu oldu. Yeni bölümde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitleyerek, programın gidişatını merak ettirdi.

Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde, jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Semih arasında yaşanan gerilim izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Semih'in yemekle ilgili yorumlarına sert tepki gösteren Yalçınkaya, yarışmanın tansiyonunu yükseltiyor. İzleyenler, MasterChef yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu?

MEHMET YALÇINKAYA NEDEN SİNİRLENDİ?

Yeni bölüm fragmanında yer alan tartışmada, dokunulmazlık oyununda mücadele eden kırmızı takımın yarışmacısı Semih, hazırlanan yemek hakkında "Ben yediğimde böyle değildi şef" diyerek itiraz ediyor. Bu sözler, şef Yalçınkaya'nın sabrını taşırıyor. Yalçınkaya, öfkeyle Semih'e "Her defasında 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter artık! Bizden daha mı iyi biliyorsun bu işi? Haddini bil!" diyerek tepki gösteriyor. Sinirlerine hakim olamayan Yalçınkaya, "Seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım" şeklinde sert bir uyarıda bulunuyor.

Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Mehmet şefle yaşadığı diyalogdan sonra, Semih önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor. Jüri üyeleri Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ise yaşanan gerilimi yatıştırmaya çalışıyor. Bu olayın ardından programın nasıl devam edeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Mehmet Yalçınkaya Mehmet Yalçınkaya Soğuk Haber MasterChef MasterChef Televizyon Yaşam Tv8

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });