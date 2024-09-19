Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde, jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Semih arasında yaşanan gerilim izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Semih'in yemekle ilgili yorumlarına sert tepki gösteren Yalçınkaya, yarışmanın tansiyonunu yükseltiyor. İzleyenler, MasterChef yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu?

MEHMET YALÇINKAYA NEDEN SİNİRLENDİ?

Yeni bölüm fragmanında yer alan tartışmada, dokunulmazlık oyununda mücadele eden kırmızı takımın yarışmacısı Semih, hazırlanan yemek hakkında "Ben yediğimde böyle değildi şef" diyerek itiraz ediyor. Bu sözler, şef Yalçınkaya'nın sabrını taşırıyor. Yalçınkaya, öfkeyle Semih'e "Her defasında 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter artık! Bizden daha mı iyi biliyorsun bu işi? Haddini bil!" diyerek tepki gösteriyor. Sinirlerine hakim olamayan Yalçınkaya, "Seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım" şeklinde sert bir uyarıda bulunuyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Mehmet şefle yaşadığı diyalogdan sonra, Semih önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor. Jüri üyeleri Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ise yaşanan gerilimi yatıştırmaya çalışıyor. Bu olayın ardından programın nasıl devam edeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor.