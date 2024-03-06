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Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli?

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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli?

Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET UYANIK KİMDİR?

Mehmet Uyanık, 1958 yılında Ziyaret Kasabası'nda doğdu. İlköğrenimini yine Ziyaret Kasabası'nda tamamladıktan sonra Amasya İmam Hatip Lisesi'nde lise eğitimini aldı. Yükseköğrenimini ise Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde gerçekleştirdi. Ayrıca, 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik ve yöneticilik kariyerine İzmir, Gümüşhane ve Amasya illerinde başladı. 1992 yılında Amasya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atanmasıyla görev süreci de başlamış oldu. Ardından, 1993-1998 yılları arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini üstlendi. 02-02-1998 tarihlerinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Ancak, 11-01-1999 tarihinde Ziyaret Kasabası Belediye Başkanlığı'na aday olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden istifa etti. 1999-2009 yılları arasında Ziyaret Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. 2009'daki mahalli seçimlerde aday olmadı; ancak, 30.03.2014'teki mahalli idareler seçimlerinde tekrar Ziyaret Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Mehmet Uyanık, evli ve üç çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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