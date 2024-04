Mehmet Tolga Akalın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Tolga Akalın kaç yaşında, nereli? Mehmet Tolga Akalın biyografisi!

Mehmet Tolga Akalın NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Tolga Akalın kimdir? Mehmet Tolga Akalın kaç yaşında, nereli? Mehmet Tolga Akalın biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Tolga Akalın kimdir? Mehmet Tolga Akalın kaç yaşında, nereli? Mehmet Tolga Akalın biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MEHMET TOLGA AKALIN KİMDİR?

Mehmet Tolga Akalın, 1974'te Edirne'de doğdu. İlköğretimini 1980-1985 yılları arasında Keşan Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini 1985-1992 yılları arasında Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde, üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Akalın, Akalın Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapmaktadır.

Ergenekon ve Balyoz olarak adlandırılan kumpas davalarında müdafilik görevleri yapmıştır. Kendisine ait tarımsal işletmede fiğ, arpa, buğday, Ayçiçek, kanola ve çeltik tarımı ile uğraşmakta ve ceviz yetiştiriciliğinde bulunmaktadır.

Siyasi hayatına ülkü ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde başlayan Akalın; 1992-1997 yılları arasında Keşan Ülkü Ocakları Yöneticiliği, 1997-2002 yılları arasında Keşan Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında MHP Keşan İlçe Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında MHP Keşan İlçe Başkanlığı, 2006-2007 yılları arasında MHP Edirne İl Başkanlığı, 2011-2012 yılları arasında ikinci defa MHP Edirne İl Başkanlığı yapmıştır.

Aletli dalış ve geleneksel savaş sanatları ve iaijutsu eğitmenliği yapan Akalın ayrıca enduro motor kullanıcısıdır. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 5 dönem GİK üyeliğine seçilen Akalın, 20 Eylül 2020 tarihli olağan kongre sonucunda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. İyi Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini tamamladıktan sonra, İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.