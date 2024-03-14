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Mehmet Tabaroğulları kimdir? MHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tabaroğulları kaç yaşında, nereli?

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MHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tabaroğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Tabaroğulları kimdir? MHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tabaroğulları kaç yaşında, nereli?

Mehmet Tabaroğulları kimdir? MHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tabaroğulları kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tabaroğulları kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Tabaroğulları kimdir? MHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tabaroğulları nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET TABAROĞULLARI KİMDİR?

Mehmet Tabaroğulları, 1967 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğduğu beldede tamamladı. 1984 yılında üniversite sınavını kazanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu'na kaydoldu ve bu okuldan mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandı. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nü kazanarak 1995 yılında mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği Planlaması Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans programına katıldı ve bu eğitimini tamamladı. 1995 yılında Eğitim Müfettişliği sınavını kazanarak Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Kamu görevini sürdürürken üniversite eğitimine devam etti. On yıl boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra yirmi yedi yıl müfettiş olarak görev yaptı ve 2023 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Mehmet Tabaroğulları evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Tabaroğulları, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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