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Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Bozkurt Belediye Başkan adayı olan Mehmet Şentürk hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Şentürk'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

MEHMET ŞENTÜRK KİMDİR?

Mehmet Şentürk, Yeniden Refah Partisi Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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