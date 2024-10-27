Masterchef Türkiye'nin 27 Ekim tarihli bölümünde Mehmet Şef'in kaşık attığı yarışmacı, izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu. Yarışmacılar, lezzetli tabaklar ortaya çıkarabilmek için tüm hünerlerini sergilerken aralarındaki rekabet ve heyecan dolu anlar, ekran başındaki izleyicileri ekrana kilitledi. Şeflerin değerlendirmeleriyle dolu bölümde Mehmet Şef'in kaşık atarak beğenisini gösterdiği o isim, programın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Peki, Mehmet Şef kime kaşık attı? Masterchef'te kim elendi? (27 Ekim)

MEHMET ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

27 Ekim Pazar günü yayınlanan yeni bölümde Mehmet Şef eleme oyununda bir yarışmacının tabağını çok beğendi ve kaşık attı. Ezgi, Mehmet Şef'ten kaşık aldı. MasterChef 2024 yılında ilk kaşığı Ezgi almış oldu.

MASTERCHEF 27 EKİM KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim henüz belli olmadı.