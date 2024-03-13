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Mehmet Reşat Taşkın kimdir? CHP Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Mehmet Reşat Taşkın kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Reşat Taşkın kimdir? CHP Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Mehmet Reşat Taşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Reşat Taşkın, CHP'nin Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı olarak tanınmaktadır. Taşkın'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylar merak konusu olmuştur.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı ise Mehmet Reşat Taşkın. Mehmet Reşat Taşkın kimdir? Mehmet Reşat Taşkın nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET REŞAT TAŞKIN KİMDİR?

Mehmet Reşat Taşkın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Samsat Gündem Politika Haberler

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