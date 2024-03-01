Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Mehmet Özdemir, 1977 yılında Elazığ'da dünyaya geldi ve eğitim hayatına aynı şehirde başladı. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine Alaplı Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde başladı ve burada çeşitli görevlerde bulundu. Sonrasında emlak ve sigortacılık sektöründe ticaret yapmaya başladı. Aynı zamanda farklı sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye olarak yer aldı ve insani yardım çalışmalarına aktif olarak katıldı. HÜDA PAR ile siyasi hayata adım atan Özdemir, Zonguldak il teşkilatında kurucu başkanlık görevini üstlendi. İngilizce bilen Özdemir, evli ve üç çocuk babasıdır.

Öte yandan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugünkü programda partisinin belediye başkan adaylarını tanıttıklarını belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde başkan adaylarının bu seçimde çıkarılmayacağını ifade etti.