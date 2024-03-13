Mehmet Osman Başıbüyük kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Osman Başıbüyük kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Osman Başıbüyük kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Osman Başıbüyük kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Osman Başıbüyük kaç yaşında, nereli?
Mehmet Osman Başıbüyük kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Osman Başıbüyük kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Osman Başıbüyük kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Osman Başıbüyük kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Osman Başıbüyük nereli? Detaylar haberimizdedir…
MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK KİMDİR?
Mehmet Osman Başıbüyük, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.