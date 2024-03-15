Mehmet Nezir Durmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Nezir Durmaz kaç yaşında, nereli?
Mehmet Nezir Durmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Nezir Durmaz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Bağlar Belediye Başkan adayı olan Mehmet Nezir Durmaz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Nezir Durmaz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Nezir Durmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Nezir Durmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET NEZİR DURMAZ KİMDİR?
Mehmet Nezir Durmaz, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bağlar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Nezir Durmaz çiftçidir ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.