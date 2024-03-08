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Mehmet Murat Çalık kimdir? CHP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? CHP'nin İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olan Mehmet Murat Çalık hakkında detaylar merak konusu oldu. Çalık'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı ise Mehmet Murat Çalık oldu. Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Rizeli bir annenin ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biridir. İlk ve ortaokul eğitimini Maçka'da tamamlamış, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde almıştır. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Çalık, 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olmuştur. 2008-2014 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yapmıştır.

2014-2018 tarihleri arasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesi üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimler sonucunda Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır. Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu'ndan devralmış ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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