Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim

Başarılı oyuncu Mehmet Günsür, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk oldu. Özel hayatına dair nadir konuşan oyuncu, eşiyle olan ilişkisi ve evlilik anlayışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER GÜN YENİDEN EVLENEBİLİRİM"

20 yıllık evliliğinden bahseden Günsür, eşiyle güçlü bir bağ kurduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle bu yıl evliliğimizde 20. senemize girdik. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün 10 kere yeniden evlenebilirim.”

“ARTIK BİR KABİLEYİZ"

Aile olmanın en güzel tarafının birlikte büyümek olduğunu söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Evliliğin en güzel tarafı gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz.”

Günsür ayrıca ailece bir yere girerken kendilerini bazen Peaky Blinders dizisindeki karakterler gibi ağır çekimde yürüyormuş gibi hayal ettiklerini söyleyerek gülümsetti.

"İNGİLİZCE TARTIŞALIM"

Evliliğin ilk dönemlerinde tartışmaları yönetmek için ilginç bir yöntem denediklerini de anlatan oyuncu:

“Evliliğin başlarında tartışmamak için ilginç bir karar almıştık. İkimize de ait olmayan bir dilde, İngilizce tartışalım diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizce anlamaya başlayınca o yöntem de bozuldu. Zaten artık hiç tartışmıyoruz.”

"KISKANÇLIK ÇOĞU ZAMAN GEREKSİZ"

Kıskançlık konusundaki düşüncelerini de paylaşan Günsür, kendisinin kıskanç biri olmadığını söyledi:

“Ben hiç kıskanç biri değilim. Hatta sırf bu yüzden geçmişte çok problem yaşadım.”

Oyuncu kıskançlığı şöyle değerlendirdi:

“Kıskançlık çoğu zaman ortada olmayan bir şey için, tamamen ihtimal üzerinden geliştirilen bir duygu. Bu yüzden gereksiz buluyorum. Eğer gerçekten bir aldatma varsa o artık kıskançlık değil, doğrudan kızgınlıktır.”

Günsür, kıskançlığın ancak ilişkiyi besleyen küçük bir oyun olarak kaldığında anlamlı olabileceğini, ancak insanları mutsuz ediyorsa hiçbir gereği olmadığını da sözlerine ekledi.