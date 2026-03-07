Adana kökenli genç siyasetçi Mehmet Gazioğlu kimdir? Sosyal projelerden siyasete, sanattan kültüre uzanan kariyerinde hangi çalışmalar öne çıktı? Mehmet Gazioğlu'nun hayatı ve projeleri merak ediliyor, detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET GAZİOĞLU KİMDİR?

Mehmet Gazioğlu, Adanalı bir ailenin oğlu olarak 03.10.1995'te Adana'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamlayan Mehmet Gazioğlu, henüz okul sıralarındayken sosyal sorumluluk bilinciyle Adana Gündoğdu Koleji Öğrenci Meclis Başkanı olarak birçok sosyal projeye öncülük etmiştir. Aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Öğrenci Meclisi Çukurova Başkanlığı görevinde de bulunan Mehmet Gazioğlu, sosyal çalışmalarıyla bölge gündeminde sürekli yer almıştır.

Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğine henüz 18 yaşındayken seçilen Gazioğlu, kulüpteki görevi süresince girişimciliği ve pozitif yaklaşımının da etkisiyle reklam ve sponsorluk çalışmaları yaparak gönül verdiği kulübe maddi destek sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Küçük yaşlardan itibaren siyasete ilgi duyan Mehmet Gazioğlu, zaman içerisinde edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan "Referandum Kitapçığı" ile siyaset dünyasında da dikkatleri üzerine çekmiştir. 2018 yılında, 27. Dönem'de AK Parti Adana Milletvekili Adayı olarak gösterilmiş ve Adana'nın Cumhuriyet tarihindeki en genç milletvekili adayı olmuştur.

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Gazioğlu, aynı üniversitenin Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. "Merkez Sağ - Türk Siyasetinde Kısa Bir Hafıza Perspektifi" kitabının yazarıdır. "Çevre Dostu Seçim" belgeselinin yapımcılığını üstlenmiş; aynı zamanda çeşitli platformlarda konuşmacı olarak yer almıştır.

MEHMET GAZİOĞLU'NUN KARİYERİ

Sosyal, kültürel ve siyasal faaliyetlerinin yanı sıra sanatsal alanda da çalışmalar yürütmektedir. Bir resim koleksiyoneri olarak, kendisinde heyecan uyandıran eserleri koleksiyonuna dahil ederek sanata ve sanatçıya destek vermektedir. Çukurova Çağdaş Sanat Vakfı'nın Adana İl Temsilciliği görevini sürdürmektedir.