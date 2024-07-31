Uzun yıllar önce ailesini terk eden Mehmet Ezildi, bu nedenle eleştirilerin hedefi olmuş ve sessizliğini korumuştur. Şişli'de bir klinikte çalışmaktadır. Kadir Ezildi, babasıyla ilgili olarak geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle onunla uzun süredir görüşmemiş ve babasını affetmediğini dile getirmişti. Peki, Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Detaylar haberimizde...

MEHMET EZİLDİ KİMDİR?

Mehmet Ezildi, İstanbul Şişli'de bir klinikte çalışmaktadır ve alanında oldukça tanınmış bir plastik cerrahtır. Profesyonel kariyerinde çeşitli estetik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonlar gerçekleştirmiştir. Özellikle meme estetiği, burun estetiği ve cilt yenileme gibi alanlarda uzmanlaşmıştır?