Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?

Tosuncuk kaç yıl hapiste yatacak ve Mehmet Aydın kaç yaşında, kimdir soruları gündeme geliyor. Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sisteme ilişkin davada sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu. Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

TOSUNCUK KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALACAK?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sisteme ilişkin davada sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın'ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.