Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Havuz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaşarak gündeme bomba gibi düşen Gülseren Erbil, sosyal medyada yine adından söz ettirdi. Nilüfer'in "Havalandı Ruhum" şarkısı eşliğinde yayınladığı cesur paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü şovmen ve televizyoncu Mehmet Ali Erbil'le evliliği ile magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Gülseren Erbil, son olarak lüks aracıyla gündeme oturmuştu.

10 MİLYON TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

Evlilik sonrası kesenin ağzını açan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşine 10 milyon TL değerinde lüks bir otomobil hediye etmişti. Gülseren Erbil, yeni aracıyla geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

HAVUZ KEYFİ YAPTIĞI ANLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Gülseren Erbil, şimdiyse havuz keyfi yaptığı anlar ile sosyal medyayı salladı. 26 yaşındaki Erbil, takipçileriyle o anları Nilüfer'in "Havalandı Ruhum" isimli şarkısı eşliğinde paylaştı.

Ahlaksızlık ne zamandan beri cesaret olmuş?

Sizin haber politikanıza zicam

