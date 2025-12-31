Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanmak için 3 saat ifade verdi. "Uyuşturucu temin etmedim. Ortamlarda hazır bulunuyordu" diyen Ersoy, birlikte uyuşturucu kullandığı bazı kişilerin ismini savcıya verdi. Ersoy ayrıca birçok kez aynı ortamda bulunduğu A.G. isimli kişiyi suçladığı öğrenildi.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcıya 3 saat süren ek ifade verdi. İtirafçı olan Ersoy'un, birlikte uyuşturucu kullandığı bazı isimleri açıkladığı ve bu kişiler hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"GİTTİĞİM ORTAMLARDA HAZIR BULUNUYORDU"

Ersoy ifadesinde "Uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu. Ben kimseden uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu. Kimden geldiğini sormadım" dedi.

BİR İSMİ SUÇLADI

Serbestiyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre; soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları Ersoy'a da soruldu. Ersoy'un, birçok kez aynı ortamda bulunduğu A.G. isimli kişiyi suçladığı ve başka bazı kullanıcıların isimlerini de savcılıkla paylaştığı belirtildi. Ersoy'un verdiği isimler hakkında inceleme başlatıldı

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kullanılmasına yer sağlamak" suçlamasıyla sorgulanmıştı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Ersoy'un, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonucu uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. 19 gün tutuklu kalan Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya ile birlikte savcılığa giderek yeni bir ifade verdiğini ve pişmanlık duyduğunu açıkladı. İfadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

