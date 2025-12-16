Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklandı.

Ersoy, gözaltına alınmasından ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmeliği görevinden alınmıştı. Ersoy'a örgüt kurma ve uyuşturucu suçlamaları yöneltildi. Ersoy'un TV kanalında çalışanlara yönelik sistematik bir cinsel istismarı olduğu iddia edildi. Ersoy, iddiaları reddetti.

MEHMET AKİF ERSOY'LA İLGİLİ BİR İFŞA DAHA

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ersoy'la ilgili bir dönem birlikte çalıştıkları Tuğçe Acar'dan da paylaşım geldi. Acar, "Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırmıştım." mesajını paylaştı.

İŞE GİRİŞ SÜRECİNİN DURDURULDUĞU İDDİASI

Acar, açıklamasında Habertürk TV ile yaptığı bir iş görüşmesinin olumlu sonuçlanmasına rağmen, Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmesinin ardından işe giriş sürecinin durdurulduğunu belirtti. Yaşadıklarını bazı yöneticilerle paylaştığını aktaran Acar, Ersoy'un kanaldaki konumu nedeniyle Habertürk'te çalışamayacağının kendisine bildirildiğini ifade etti.

"BUGÜN GÖRÜYORUM Kİ YALNIZ DEĞİLİM"

Tuğçe Acar, paylaşımında kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlallerine dikkat çekerek, bu durumların bedelinin kariyerlerle ödendiğini vurguladı. Yaşananların ardından susulmaması gerektiğini ifade eden Acar, "Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kimse de susmasın" sözlerine yer verdi.

Acar, açıklamasını "Gün gelir devran döner diye diye geçirdim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür" ifadeleriyle tamamladı.