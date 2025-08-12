Mehmet Akif Alakurt öldü mü?

Sosyal medyada son günlerde "Mehmet Akif Alakurt öldü mü?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Birçok kişi, Mehmet Akif Alakurt'un ölüp ölmediğine dair detayları merak ediyor.

Mehmet Akif Alakurt, oyunculuk kariyerini bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Hakkında çıkan asılsız ölüm haberleri ise sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, Mehmet Akif Alakurt öldü mü? Mehmet Akif Alakurt hayatta mı? İşte detaylar...

MEHMET AKİF ALAKURT ÖLDÜ MÜ?

"Maraz Ali" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu hakkında yayılan ölüm iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Mehmet Akif Alakurt hayattadır ve Antalya'nın Kaş ilçesinde sakin bir yaşam sürdürmektedir.

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979'da Fatsa'da dünyaya gelen Gürcü asıllı bir oyuncu ve eski modeldir. Modellik kariyerine genç yaşlarda başlayan Alakurt, 1998'de "Gelecek Vadeden" ve "Türkiye Prensi" gibi unvanlar kazandı. 2001'de ise Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek adını daha geniş kitlelere duyurdu. Aynı yıl uluslararası arenada da başarı göstererek Best Model of The World yarışmasında ikinciliği kazandı.

Oyunculuk kariyerine geçiş yapan Alakurt, asıl şöhretini 2008 yılında yayınlanan Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle yakaladı. Bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak 2015 yılında oyunculuğu bırakarak Brezilya'ya yerleşme kararı aldı. Şimdilerde ise bir çiftlik evinde köpekleriyle birlikte sakin bir yaşam sürdürmektedir.

Alakurt, 2017 yılında Adanalı dizisi için "Oynadığım için pişman olduğum tek iştir" şeklinde bir açıklama yaparak sevenlerini şaşırttı. 2020 yılında ise oyunculuğa dönmeyeceğini bir kez daha dile getirdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
