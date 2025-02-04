Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı, 4 Şubat 2025 Salı akşamı saat 20:00'de TRT 1'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fatih Sultan Mehmed'in destansı hayatını konu alan dizi, her hafta heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Peki, bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde neler olacak? İşte yeni bölüm detayları…

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20:00'de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

MEHMED: FETİHLER SOULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, üstün zekâsı ve keskin sezgileriyle Ferhat'ın Bizans'a çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkarmış ve bu ihanetin bedelini Ferhat'a canıyla ödetmiştir. Ancak bu durum, Paşalar için ciddi bir sorgulamanın kapısını aralar. Mehmed, böylesine tehlikeli bir casusun burnunun dibine kadar nasıl yaklaştığını ve bu durumun nasıl fark edilmediğini sorgular. Bunun hesabını kimden veya kimlerden soracaktır?

Kuşatma hazırlıkları sürerken, Papa'nın gözbebeği Salvador'un öldürülmesi Bizans'ta büyük bir krize yol açar. Bu olay, Bizans'ın Mehmed'e karşı alacağı önlemleri nasıl şekillendirecek? Bizans cephesinde stratejiler hızla değişirken, Mehmed'in planlarına karşı nasıl bir savunma geliştirilecek?

Diğer yanda, düşkün bir halde Kurtçu'nun ocağına sığınan Baltaoğlu, eski görevine dönme umuduyla yanıp tutuşmaktadır. Ancak onu nasıl bir kader beklemektedir? Bu arzusunu kime açacak? Divan ve ocak çevresinde bu durum nasıl yankılanacak? Kurtçu bu meseleye bir müdahalede bulunacak mı? Çandarlı'nın bu gelişmeler karşısında yapacağı siyasi hamle ne olacak?

Bu sırada Bizans cephesinde, Maria şüpheleri üzerinden atabilecek mi? Bu şüphelerden kurtulmak için nasıl bir yol izleyecek? Hedef şaşırtmayı başarabilecek mi? Notaras ve Gennadius'un bu durumdaki rolleri ne olacak? Demetrios ve Maria'nın çabaları, Mehmed'i Bizans'ta yaşanan gelişmelerden nasıl haberdar edecek?

Öte yandan, Baltaoğlu'nun gözden düşmesine ve şerefini kaybetmesine sebep olan Harry ile karşılaşması nasıl bir sonuç doğuracak? Baltaoğlu intikam ateşiyle hareket mi edecek, yoksa başka bir yol mu seçecek? Harry bu karşılaşmada nasıl bir tepki verecek?

TRT YAYIN AKIŞI

06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.40 Hayallerinin Peşinde

07.25 Hayatımın Neşesi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Türk Sineması

MEHMED: FETİHLER SULTANI İZLE