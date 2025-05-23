Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Bir döneme damgasını vuran, milyonları ekran başına kilitleyen Medcezir dizisi, sadece güçlü oyunculuklarıyla değil, unutulmaz mekânlarıyla da hafızalara kazındı. Diziye romantizmin en özel anlarını armağan eden, Mira ile Yaman'ın kalplerimizi titreten sahnelerine ev sahipliği yapan o ikonik villa şimdi yeni sahibini arıyor.

2013-2015 yılları arasında ekranlara damga vuran ve Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı 'Medcezir' dizisinin çekildiği lüks malikane, satışa çıkarıldı. Tuzla'da bulunan ve dizinin en romantik sahnelerine ev sahipliği yapan villa için biçilen değer tam 340 milyon TL.

ROMANTİZMİN MERKEZİ: MİRA VE YAMAN'IN MALİKÂNESİ

'Medcezir' dizisinin hayranlarının unutamadığı sahnelere ev sahipliği yapan malikane, Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Mira ile Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakterinin buluşma noktasıydı.

Özel yüzme havuzuna sahip, geniş bahçesi ve deniz manzaralı teraslarıyla dikkat çeken bu villa, döneminde diziseverlerin akınına uğramıştı.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYAN FİLM SETİ

Dizi yayındayken bile birçok hayranın uğrak noktası olan malikane, bugün halen popülerliğini koruyor. Diziyle özdeşleşen mimarisi ve dekorasyonuyla dikkat çeken yapı, sadece bir ev değil, aynı zamanda bir dönemin televizyon efsanesine tanıklık etmiş bir anı olarak öne çıkıyor.