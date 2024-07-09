MECLİS TATİLİ NE ZAMAN GİRECEK 2024? TBMM ne zaman tatile giriyor, hangi tarihte açılacak?

Temmuz ayına girilmesiyle TBMM tatile ne zaman gireceği gündeme geldi. Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisiİçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu. Türkiye'nin yasama ve karar verme organı TBMM ne zaman tatile girecek? sorusunun cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024?

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisiİçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu. Ancak bu durum değişti, meclisin çalışmalarına devam etmesi kararı verildi. Meclis tatile girmedi, mesaisine devam ediyor. Meclis, tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmayı planlıyor.