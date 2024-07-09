MECLİS TATİLİ NE ZAMAN GİRECEK 2024? TBMM ne zaman tatile giriyor, hangi tarihte açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile ne zaman gireceği merakla takip ediliyor. Temmuz ayında TBMM mesaisine ara verip vermeyeceği soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TBMM ne zaman tatile giriyor? 2024 Meclis için tatil dönemi başladı mı?
Temmuz ayına girilmesiyle TBMM tatile ne zaman gireceği gündeme geldi. Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisiİçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu. Türkiye'nin yasama ve karar verme organı TBMM ne zaman tatile girecek? sorusunun cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.
TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024?
Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisiİçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu. Ancak bu durum değişti, meclisin çalışmalarına devam etmesi kararı verildi. Meclis tatile girmedi, mesaisine devam ediyor. Meclis, tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmayı planlıyor.