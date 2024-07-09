Üye Girişi
Haberler

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN GİRECEK 2024? TBMM ne zaman tatile giriyor, hangi tarihte açılacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile ne zaman gireceği merakla takip ediliyor. Temmuz ayında TBMM mesaisine ara verip vermeyeceği soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TBMM ne zaman tatile giriyor? 2024 Meclis için tatil dönemi başladı mı?

Temmuz ayına girilmesiyle TBMM tatile ne zaman gireceği gündeme geldi. Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisiİçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu. Türkiye'nin yasama ve karar verme organı TBMM ne zaman tatile girecek? sorusunun cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024?

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisiİçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu. Ancak bu durum değişti, meclisin çalışmalarına devam etmesi kararı verildi. Meclis tatile girmedi, mesaisine devam ediyor. Meclis, tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmayı planlıyor.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN GİRECEK 2024? TBMM ne zaman tatile giriyor, hangi tarihte açılacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Meclis Tv Gündem Politika Haberler

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

 Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam

Bakmadan Geçme

İÇLİ KÖFTE TARİFİ MASTERCHEF | İçli köfte nasıl yapılır, MasterChef içli köfte tarifi püf noktaları neler? Kadir Can Abdik kimdir? Kadir Can Abdik nereli, kaç yaşında? Kadir Can Abdik babası kim? BİM 9 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 9-12 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU 9 TEMMUZ! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün dolar ne kadar oldu? KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI! KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dang Humması nedir? Dang Humması belirtileri neler? Dang Humması neden olur, tedavisi nedir? Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli? MECLİS TATİLİ NE ZAMAN GİRECEK 2024? TBMM ne zaman tatile giriyor, hangi tarihte açılacak? Süper Lig 2024-2025 ne zaman başlıyor? Yeni sezon Süper Lig hangi tarihte başlıyor? Fransa- İspanya maçı ne zaman? Fransa- İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? ÖGG 109. DÖNEM SINAV SONUÇLARI TARİHİ | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanıyor? Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne? Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen kimdir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına mı alındı? Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 Ortaokula kayıt günleri hangi tarihte başlıyor?
Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu

Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title