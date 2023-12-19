MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortak sınav tarihleri ne zaman olacağı araştırılırken 1. dönem 2. sınav tarihleri merak ediliyor. Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte olacağı ve MEB ortak sınav tarihleri 2023 gündeme geliyor. Peki, 1. dönem 2. sınavlar ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? MEB ortak sınav tarihleri!

MEB ortak sınav tarihleri ne zaman olacağı ve 1. dönem 2. sınavları hangi tarihte merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştireceği ortak sınavların tarihleri belli oldu. 1. dönem 2. sınavlar ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? MEB ortak sınav tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

1. DÖNEM 2. SINAVLAR NE ZAMAN?

6'ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri sınavı 26 Aralık'ta, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri sınavı 27 Aralık'ta yapılacak.

ORTAK YAZILI SINAVLAR HANGİ TARİHTE?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav, okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Bu kapsamda ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmî yazıyı illere gönderdi. Yazıda, ortak sınavlara ilişkin "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.