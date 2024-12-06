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MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
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MEB'e bağlı okullarda kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği değişiyor. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanacak mı? MEB'in bu hamlesi, okullarda uygulanan kılık kıyafet politikalarını değiştirebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda uygulanmakta olan kılık ve kıyafet politikalarında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin okul kıyafetleri, mevcut katı standartlardan arındırılarak, okul topluluğunun görüşleri doğrultusunda şekillendirilecek. Yeni Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin detayları merak ediliyor. Peki, Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Buna göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ'NE DAİR DETAYLAR

Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Belirlenen okul kıyafeti, 1739 sayılı Kanun'da yer alan genel ve özel amaçlarla temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.

Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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