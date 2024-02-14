MEB'den öğrencileri üzecek haber! Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Yaz tatilleri kısalıyor mu?

Milyonlarca öğrenci ara tatil dönemini heyecanla bekliyor. Gündeme son düşen Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı, veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda öğrencilerin akıllarında birçok soru işareti oluştu. Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Okullarda eğitim gün sayısı mı artıyor? İşte tüm ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim süresi bağlamında yeni bir düzenlemeye gidiyor. Kafaları kurcalayan ara tatil konusunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edilecek. Ancak Sabah gazetesinin aktardığı bir başka detay var. Buna göre MEB, eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için çalışma hazırlığına girdi.

EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜNÜ ARTIYOR, YAZ TATİLİ KISALIYOR

Tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. Bu kapsamda yapılacak olan yeni düzenleme ile 180 olan eğitim gününün 200 güne çıkarılması bekleniyor. Önceden duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması bekleniyor. Yurdumuzda eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Başka bir deyiş ile öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor. Fakat bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısa bir hale geliyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz şekilde geçtiği için 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşmüş oluyor. Gelişmiş ülkelerde bu sürenin 200 günün üzerinde olduğu biliniyor.