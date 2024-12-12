Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM'nin ortaklaşa yürüttüğü Alan Yeterlilik Sınavı (AGS) için yeni konu ve soru dağılımı çalışması sonuçlandı. Adaylar, AGS konu dağılımını merak ediyor. Bu sınavda, Geometri ve Dil Bilgisi soruları kaldırılmış, yerine daha spesifik konu başlıkları ve alan bilgisi ağırlıklı bir dağılım getirilmiştir. Peki, MEB AGS konu dağılımı belli oldu mu? AGS'de neler değişti? Detaylar haberimizde...

MEB AGS KONU DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan AGS konu dağılımı çalışması bitmiş durumda.

Artık öğretmenlerimiz bekletilmeden resmi açıklamanın da yapılması gerekiyor. Daha önce açıkladığım gibi Geometri ve Dil Bilgisi sorulmayacak. Coğrafya ve Tarih konularında değişiklik olmayacak.

Konu dağılımında soru sayısının şu şekilde olması bekleniyor.

Türkçe (Sözel Yetenek): 15

Matematik (Sayısal Yetenek): 15

Tarih: 10

Coğrafya: 8

Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24

Mevzuat: 8