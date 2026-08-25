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MEB 30 Bin Güvenlik Görevlisi Alımı: Başvuru Tarihi ve Şartları Araştırılıyor

MEB 30 Bin Güvenlik Görevlisi Alımı: Başvuru Tarihi ve Şartları Araştırılıyor
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Okullara güvenlik görevlisi alımı için MEB'in 30 bin kişilik kontenjan açıklaması heyecan yarattı. Adaylar, başvuru şartları, çalışma koşulları ve İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların takvimi için resmi duyuruları bekliyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bu alım, iş arayanlar için önemli bir istihdam fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Okullara güvenlik görevlisi alımı, MEB 30 bin güvenlik görevlisi alımı ne zaman, MEB güvenlik görevlisi başvurusu ve İŞKUR başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Adaylar, yayımlanacak resmi duyurulara odaklandı.

Okul güvenliği alanında görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları, çalışma koşulları ve süreçte izlenecek adımları anbean takip ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme gelen alım planı, iş arayanlar için önemli bir istihdam fırsatı olarak değerlendiriliyor. Başvuru takvimi ve ilan detaylarının açıklanmasıyla hareketliliğin artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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