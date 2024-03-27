Mazlum Nurlu kimdir? CHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Salihli Belediye Başkan adayı ise Mazlum Nurlu. Mazlum Nurlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MAZLUM NURLU KİMDİR?

Mazlum Nurlu, 12 Temmuz 1965'te Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya geldi. Babası Nevzat, annesi Sevim olan Nurlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleğini serbest avukat olarak icra eden Nurlu, aynı zamanda arabuluculuk da yapmıştır. TARİŞ Üzüm ve Pamuk Birliği'nde ortaklık ve üst birlik delegeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Salihli Süt Üreticileri Birliği ve Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde de aktif üyelikleri vardır. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Salihli Şubesi'nde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yapmış, CHP'nin Salihli İlçe Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Orta derecede İngilizce bilen Nurlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.