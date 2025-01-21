Bolu Kartalkaya'daki yangın, Mazhar Murtezaoğlu'nun kurucusu olduğu Grand Kartal Otel'in yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Yangının ardından vatandaşlar, otelin sahibi olan Murtezaoğlu'nun hayatı ve Kartalkaya'nın tarihine dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Mazhar Murtezaoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?

Mazhar Murtezaoğlu 1926 yılında Rize'de doğmuştur. 2019 yılında hayatını kaybetmiştir. Mazhar Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi'nin temellerini atmasıyla tanınan ve Türk turizm sektörüne önemli katkılar sağlayan bir iş insanıdır.

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