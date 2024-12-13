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Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli?

Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli?
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Mazen Hamada kimdir sorusu, son günlerde sosyal medyada ve haber kaynaklarında sıkça sorulmaya başlandı. İnsan hakları aktivistliğiyle tanınan Mazen Hamada, özellikle Suriye'deki iç savaşın getirdiği insanlık trajedileriyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Peki, Mazen Hamada nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Suriye doğumlu bir aktivist olan Mazen Hamada, Esad rejimi tarafından uygulanan işkence politikalarına tanıklık eden önemli isimlerden biridir. Mazen Hamada'nın hayatı, insan hakları savunuculuğu ve işkenceye karşı verdiği mücadele, onu uluslararası bir figür haline getirdi. Bu nedenle "Mazen Hamada kimdir?" sorusu, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de sıkça araştırılıyor. Peki, Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MAZEN HAMADA KİMDİR?

Mazen Hamada, Deyrizor doğumlu Suriyeli bir aktivisttir. 2011 yılında Arap Baharı sırasında rejim karşıtı protestolara katılması nedeniyle bir buçuk yıldan fazla bir süre hapsedildi ve işkence gördü. Suriye'den kaçtıktan sonra Hollanda'ya sığınan Hamada, burada maruz kaldığı işkenceleri açıkça anlatarak uluslararası kamuoyunu bilgilendirdi. 2020 yılında Suriye'ye döndüğünde havaalanında Suriye istihbaratı tarafından tutuklandı ve zorla kaybedildi. Cesedi, Aralık 2024'te Sednaya Hapishanesi'nde bulundu.

Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli?

MAZEN HAMADA'NIN CENAZESİ BULUNDU MU?

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından cesedi, üzerindeki işkence izleriyle bulunan Suriyeli aktivist Mazen Hamada için başkent Şam'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, ellerinde "Suriye devrimi bayrağı" taşıyan binlerce kişi katıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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