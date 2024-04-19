Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!
Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri araştırılıyor. Askerlik hizmetini yerine getirecekler, Mayıs 2024 sınıflandırma sonuçlarını heyecanla bekliyor. Celp ve sevk tarihlerini öğrenmek için bilgi almak isteyen yükümlüler, yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki gençler, MSB tarafından belirlenen Mayıs celp yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayında askere gidecekler ne zaman belli olur? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024? soruları gündeme geliyor. Mayıs sınıflandırma döneminde hizmete çağrılacaklar, tercih işlemlerini 29 Şubat'a kadar tamamladılar. 2024 Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! Detaylar haberimizdedir…
MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
MAYIS AYI CELP VE SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024
Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024
Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024
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