Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!

Mayıs ayında askere gidecekler ne zaman belli olur? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024? soruları gündeme geliyor. Mayıs sınıflandırma döneminde hizmete çağrılacaklar, tercih işlemlerini 29 Şubat'a kadar tamamladılar. 2024 Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

MAYIS AYI CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024

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