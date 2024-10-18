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Maydanozgiller nelerdir? Hangisi maydanozgillerden değildir?

Maydanozgiller nelerdir? Hangisi maydanozgillerden değildir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi maydanozgillerden değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi maydanozgillerden değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi maydanozgillerden değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ MAYDANOZGİLLERDEN DEĞİLDİR?

A: Maydanoz ve dereotu

B: Kimyon ve kereviz

C: Kişniş ve anason

D: Nane ve kekik

Cevap:

Maydanozgiller nelerdir? Hangisi maydanozgillerden değildir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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