Mavi yakalılar kimdir? Kiğılı'dan kadın çalışanlarına tartışma yaratan kılık-kıyafet uyarısında mavi yakalılar ifadesi geçmesi üzerine sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından Mavi yakalılar kimdir? Mavi yakalılar ne demek? Mavi yaka nedir? Mavi yakalı ne demek soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

MAVİ YAKALILAR KİMDİR?

Mavi yakalılılar, el emeği yapan ve işçi sınıfında olan bir kişidir. Mavi yakalı iş vasıflı veya vasıfsız işçiliği içerebilir. İşin türü imalat, madencilik, saklama işi, tarım, ticari balıkçılık, peyzaj, haşere kontrolü, gıda işleme, petrol sahası çalışması, atık bertarafı, geri dönüşüm, inşaat, bakım, nakliye, sürüş ve diğer birçok fiziksel işi içerebilir. Mavi yakalı işler genellikle fiziksel olarak yapılmış veya bakımı yapılmış bir şey içerir.

Buna karşılık, beyaz yakalı işçi tipik olarak bir ofis ortamında çalışma yapar ve bir bilgisayar veya masada oturmayı içerebilir. Üçüncü bir iş türü, emeği müşteri etkileşimi, eğlence, satış veya diğer hizmet odaklı çalışmalarla ilgili bir hizmet çalışanıdır (pembe yakalı işçi). Birçok meslek, mavi, beyaz veya pembe yakalı işleri harmanlar ve genellikle saatlik ücret-emek ödenir, ancak bazı profesyoneller proje tarafından ödenebilir veya maaşlandırılabilir. Uzmanlık ve tecrübe alanına bağlı olarak bu tür işler için çok çeşitli ödeme ölçekleri bulunmaktadır.

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