İbrahim Tatlıses'in aynı yıl çıkardığı Mavi Mavi albümünün adını taşıyan 1985 yapımı sinema filminin nerede çekildiği araştırılan konular arsında yer alıyor. Peki, Mavi Mavi filmi nerede çekildi? Mavi Mavi filmi oyuncuları kimler? Mavi Mavi filmi konusu nedir?

Başrollerinde İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın oynadığı filmin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Mavi Mavi filmi nerede çekildi? Mavi Mavi filmi oyuncuları kimler? Mavi Mavi filmi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAVİ MAVİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NEDİR?

Mavi Mavi, İbrahim Tatlıses'in aynı yıl çıkardığı Mavi Mavi albümünün adını taşıyan 1985 yapımı sinema filmi. İbrahim Tatlıses'in yönettiği ve aynı zamanda Hülya Avşar ile birlikte baş rollerini paylaştığı 1980'li yılların en çok ses getiren Türk filmlerinden birisidir.

MAVİ MAVİ FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Tatlıses

Hülya Avşar

Pembe Mutlu

Neslihan Acar

Tuncay Akça

Şükriye Atav

Diler Saraç

Aslan Altın

Sabit Çolael

Ahmet Kavak

Murat Ergün

MAVİ MAVİ FİLMİNEREDE ÇEKİLDİ?

Mavi Mavi filmi İstanbul'un Esenler ve diğer ilçeleri ile Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü Esenler Dörtyol Meydanı'nda yapıldı. Ayrıca İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde de çekim setleri kuruldu. Çekimlerin bir bölümü ise Bolu ilinin Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Ilıca Köyü'nde yapılmıştır.