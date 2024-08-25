ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Matrix adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi Matrix adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar? hangisinin sözlük tanımıdır?

MATRİX ADLI FİLMDE, KENDİSİNE MORPHEUS TARAFINDAN SUNULAN KIRMIZI VE MAVİ RENKTEKİ HAP ARASINDA SEÇİM YAPMASI İSTENEN NEO HANGİSİNİ YAPAR?

Doğru Cevap : A