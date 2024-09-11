2024 MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından biri olan Zübeyde'nin hayatı merak ediliyor. Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli? Gibi soruların cevabı araştırılıyor. Mavi Takım kaptanlık oyununu kazanan Zübeyde, başarılı tabaklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF ZÜBEYDE KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul Beylikdüzü'nden katılan Zübeyde, 41 yaşında, üç çocuk annesidir. 17 yıldır aşçılık mesleğiyle uğraşan Zübeyde, Erzurum'da kendi açtığı iş yerini 6 yıl boyunca başarıyla işletmiştir. Daha sonra İstanbul'a taşınan Zübeyde, burada çeşitli kurumlarda aşçı olarak görev yapmaya devam etmiştir. Tecrübesi ve mutfak bilgisiyle yarışmaya renk katan Zübeyde, hem ailesine hem de aşçılık tutkusuna büyük önem veriyor.