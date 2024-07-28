Masterchef Zeynep kimdir, kaç yaşında? 2024 Zeynep Sena Gültepe kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Zeynep kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Zeynep Sena Gültepe kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Zeynep 2024 kimdir? Masterchef yarışmacılarından Zeynep Sena Gültepe hakkında merak edilen Masterchef Zeynep elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı...

MASTERCHEF ZEYNEP KİMDİR?

Zeynep Sena Gültepe, 27 yaşındadır. Zeynep, MasterChef 2024 sezonunun ana kadrosuna ilk giren isim oldu. Asya usulü uykuluk yemeğiyle şeflerden tam not alan Zeynep, düello turunda da başarılı oldu. 7 yıldır aşçılık yapan Zeynep, son bir yıldır bir fırında çalışıyor ve et ürünleri konusunda iddialı. Gastronomi mezunu olan Zeynep, Fransa ve Amerika'da staj yaparak uluslararası deneyim kazandı.

MASTERCHEF ZEYNEP SENA GÜLTEPE ELENDİ Mİ?

Masterchef Zeynep, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Zeynep Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.