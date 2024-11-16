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MASTERCHEF YOK MU? 16 Kasım MasterChef bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı?

MASTERCHEF YOK MU? 16 Kasım MasterChef bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı?
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MasterChef yok mu? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması bu akşam var mı ve 16 Kasım Cumartesi günü MasterChef programında son bölüm neler olduğunu gündeme geliyor. MasterChef yarışmasında yeni bölümde kadınbudu köfte yapılacak. Tv8 yayın akışı ve MasterChef'te eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bu akşam MasterChef var mı?

Masterchef var mı, yok mu? Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? MasterChef yarışması 16 Kasım akşamında yeni bölümü var mı ve Tv8 yayın akışında bu akşam hangi maçlar, diziler ve programlar olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. MasterChef bu akşam var mı? 16 Kasım Cumartesi Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ancak Türkiye-Galler milli maçının yayını sebebiyle, program saat 22:00'de yayınlanacak.

MASTERCHEF YOK MU? 16 Kasım MasterChef bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı?

16 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:45 Süper 1 Takım
  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
  • 09:00 Çöller Kasırgası (Sinema)
  • 10:45 Komançi İstasyonu (Sinema)
  • 12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
  • 18:45 Maç Başlıyor / Canlı
  • 20:00 Türkiye - Galler / UEFA Uluslar Ligi - Canlı
  • 22:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
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