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MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü

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MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, dış çekim sırasında kaza geçirdi. Börek tepsisini çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, hastaneye kaldırıldı. Uşak Tıp Fakültesi'nde ilk müdahalesi yapılan yarışmacının yanık merkezinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Masterchef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne yağ sıçradı.

YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKÜLDÜ

MasterChef son bölümde; mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken, Beyza talihsiz bir olay yaşadı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Önce Uşak Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Beyza, Çam Sakura Hastanesi'ndeki Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Soner Şef, yanığın yüzde olduğundan enfeksiyon riski olduğuna dikkat çekti.

MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Televizyon
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalkçı:

Böyle öyle olmaz dedin ama yüzü yanacağı için değil tepsi bozulacağı için dedin . Kalkmış böyle olmaz dedim ama yaa diye triplere giriyor. Olmaz dediysen kendin için tepsin bozulacak diye dedin

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıH.K K.H:

Heyecan kazanma hırsı ve bilmişlik insanım başına birşeyler getirir geçmiş olsun

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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