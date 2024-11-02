MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, dış çekim sırasında kaza geçirdi. Börek tepsisini çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, hastaneye kaldırıldı. Uşak Tıp Fakültesi'nde ilk müdahalesi yapılan yarışmacının yanık merkezinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Masterchef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne yağ sıçradı.
YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKÜLDÜ
MasterChef son bölümde; mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken, Beyza talihsiz bir olay yaşadı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Önce Uşak Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Beyza, Çam Sakura Hastanesi'ndeki Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Soner Şef, yanığın yüzde olduğundan enfeksiyon riski olduğuna dikkat çekti.