MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü

Masterchef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne yağ sıçradı.

YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKÜLDÜ

MasterChef son bölümde; mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken, Beyza talihsiz bir olay yaşadı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Önce Uşak Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Beyza, Çam Sakura Hastanesi'ndeki Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Soner Şef, yanığın yüzde olduğundan enfeksiyon riski olduğuna dikkat çekti.