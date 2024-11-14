MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler?

Tuzlama çorbası tarifi ve Tuzlama çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Tuzlama çorbası yapan dokunulmazlığın sahibi oluyor. Tuzlama çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

TUZLAMA ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

200 gram kuzu eti (tercihen kemikli)

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı nohut (isteğe bağlı)

1 limon suyu

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

6 su bardağı su veya et suyu

TUZLAMA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Eti yıkayıp küçük parçalara ayırarak tencerede su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra, üzerinde biriken köpükleri alarak etin haşlanmasını sağlayın. Doğranmış soğan, havuç ve patatesi ekleyin. Nohut kullanıyorsanız onu da ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın. Tereyağını başka bir tavada eritin ve sirke, limon suyu, tuz, pul biber gibi baharatlarla lezzetlendirin. Çorba piştikten sonra, bu karışımı ekleyin ve biraz daha kaynatıp, sıcak servis yapın.