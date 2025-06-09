MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtımı! 2025 MasterChef ne zaman başlıyor?

MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtımı! 2025 MasterChef ne zaman başlıyor?
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Yaz ekranlarının vazgeçilmez yarışmalarından biri olan MasterChef için heyecan dorukta! İzleyicilerin merakla sorduğu "MasterChef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?" sorusu sonunda yanıt buldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2025, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Masterchef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?" sorusu sosyal medya platformlarında trend olurken, Acun Medya'nın paylaştığı ilk tanıtım videosu büyük ses getirdi. İzleyiciler yeni sezonun konsepti, yarışmacıları ve jüri kadrosu hakkında ipuçları arıyor. Peki, 2025 MasterChef ne zaman başlıyor? MasterChef 2025 yeni sezon tarihi belli oldu mu? MasterChef yeni sezon hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında başlayacak. Bu sezon da jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alacak.

MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtımı! 2025 MasterChef ne zaman başlıyor?

Yarışmanın başvuru süreci 31 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi ve seçmeler ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Ancak ana kadro henüz açıklanmadı .

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Onur olmuştu. Finalde Onur ve Kerem arasında geçen kıyasıya rekabet sonucunda Onur, jüriden en yüksek puanı alarak şampiyonluk unvanını kazandı .

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, mutfak tutkunları lezzetli ve heyecan dolu anlar için ekran başına kilitlenecek. MasterChef Türkiye 2025 sezonu, yetenekli aşçı adaylarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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