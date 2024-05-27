MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?

Masterchef Türkiye yeni sezon için heyecanla bekleniyor. TV8 ekranlarının büyük ilgi gören yemek yarışması Masterchef'in yeni tanıtımı araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef 2024 sezonu için yayın tarihi açıklanmadı. Yeni sezonda MasterChef'in ne zaman başlayacağı ve yarışmacıların kimler olacağı merak ediliyor.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Yarışmacılar ise henüz tam olarak açıklanmadı. Başvurular devam ediyor ve seçilen yarışmacıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.