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MasterChef Tencere Şiş Kebap tarifi! En güzel Tencerede Şiş Kebap tarifi! Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencerede Şiş Kebap için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tencere Şiş Kebap hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tencere Şiş Kebap hazırladı. Peki, Tencere Şiş Kebap tarifi nedir? Tencere Şiş Kebap nasıl yapılır? Tencere Şiş Kebap nedir?

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tencere Şiş Kebap aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencere Şiş Kebap nedir? Tencere Şiş Kebap nasıl yapılır, Tencere Şiş Kebap yapılırken nelere dikkat edilir

TENCERE ŞİŞ KEBAP MALZEMELERİ

750 g kuşbaşı et

3 adet soğan

4-5 adet domates

7- 8 adet biber

TENCERE ŞİŞ KEBAP NASIL YAPILIR?

Domatesler orta büyüklükte parçalara ayrılır. Biberler üç parçaya bölünür. Soğanların parçalanmamasına dikkat edilerek domatesler gibi doğranır. Daha sonra hazırladığımız malzemeyi ve kuş başı etleri aynen şiş kebap yapar gibi çöplere bir et bir sebze gelecek şekilde dizilir. Hazırladığımız şişleri bir büyük kaşık tereyağı koyduğumuz genişçe bir tencerede iyice esmerleşinceye kadar çevrilir. Bütün şişler hazır olduğunda başka bir tencereye bir yada büyüklerine göre iki domates rendelenir. Bir biber ufak fuak doğranır. Biraz da yağ eklenerek sos hazırlanır. Sonra hazırlanan şişlerde tencereye koyularak yarım saat kısık ateşte pişirilir.

Osman Demir
Osman Demir
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