MasterChef Tencere Şiş Kebap tarifi! En güzel Tencerede Şiş Kebap tarifi! Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencerede Şiş Kebap için malzemeler!

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tencere Şiş Kebap aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencere Şiş Kebap nedir? Tencere Şiş Kebap nasıl yapılır, Tencere Şiş Kebap yapılırken nelere dikkat edilir

TENCERE ŞİŞ KEBAP MALZEMELERİ

750 g kuşbaşı et

3 adet soğan

4-5 adet domates

7- 8 adet biber

Domatesler orta büyüklükte parçalara ayrılır. Biberler üç parçaya bölünür. Soğanların parçalanmamasına dikkat edilerek domatesler gibi doğranır. Daha sonra hazırladığımız malzemeyi ve kuş başı etleri aynen şiş kebap yapar gibi çöplere bir et bir sebze gelecek şekilde dizilir. Hazırladığımız şişleri bir büyük kaşık tereyağı koyduğumuz genişçe bir tencerede iyice esmerleşinceye kadar çevrilir. Bütün şişler hazır olduğunda başka bir tencereye bir yada büyüklerine göre iki domates rendelenir. Bir biber ufak fuak doğranır. Biraz da yağ eklenerek sos hazırlanır. Sonra hazırlanan şişlerde tencereye koyularak yarım saat kısık ateşte pişirilir.