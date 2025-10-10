Bu sezonun ilk "kaşık" anı bu akşam ekranlara gelecek. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in jüri koltuğunda olduğu yarışmada, yarışmacılar alıç temalı yemekleriyle hünerlerini sergileyecek. Şeflerin tadımı sonrası bir yarışmacının tabağı öne çıkacak ve bu özel anla birlikte ilk kaşık atılacak. Kimin tabağı beğeni rekoru kıracak, kim o büyük mutluluğu yaşayacak? MasterChef'te kim kaşık aldı, kime kaşık atıldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HEYECAN DORUKTA

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın finali izleyicilerle buluşuyor. Yarışmacılar, büyük finale adım atmak için tüm hünerlerini sergilerken mutfakta hem stresli hem de sevinç dolu anlar yaşanacak.

BU AKŞAM SEVİNÇLİ ANLAR YAŞANACAK

Ekranlara gelecek yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için özel tariflerini sunacak. Bu akşam, sezonun en unutulmaz anlarından biri yaşanacak ve yarışmacılar arasından biri büyük mutluluğa ulaşacak.

SEZONUN İLK KAŞIĞI ATILIYOR

KİM KAŞIK ALACAK?

Şeflerin övgüsünü kazanan o yarışmacı Sezer oldu.