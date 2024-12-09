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Masterchef'te kim elendi? Masterchef 8 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 8 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim?
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Masterchef'te Emre mi elendi sorusu araştırılıyor. TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Masterchef Emre mi elendi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 8 Aralık Masterchef'te Emre mi elendi?

Masterchef Emre mi elendi gündeme geliyor. Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 8 Aralık 2024 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 8 Aralık Masterchef'te Emre mi elendi? Detaylar haberimizdedir…

8 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Emre oldu.

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 8 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Emre

Erim

Beyza

Şirin

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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