MasterChef'te kaşık atmak ne anlama gelir? MasterChef jürileri neden kaşık atar?

Masterchef jürileri neden kaşık atar? MasterChef yarışmasında bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde 30 dakika içinde hazırlanan tabaklardan biri, şeflerin ortak kararıyla Danilo Zanna tarafından kaşık atılacak. MasterChef'te "kaşık atmak" ne anlama geliyor? MasterChef'te neden kaşık atılır? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Kaşık atmak, şeflerin öğrencilerinin yemeklerini tattıklarında, hiç bir eksiklik bulmadıklarında ve başarılı olduklarını gösterdiklerinde yaptıkları bir hareket olarak tanımlanır.

MASTERCHEF'TE NEDEN KAŞIK ATILIR?

Kaşık atma hareketi, "Benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı" anlamına gelir. MasterChef Türkiye'de daha önceki sezonlarda da bu durum yaşanmıştı. 2024 sezonunda ise ilk kaşık alan yarışmacı Ezgi Yıldırım oldu; Ezgi, Mehmet Şef'ten kaşık alarak bu başarıyı gösterdi.

MASTERCHEF'TE KİME KAŞIK ATILDI?

MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde ödül oyunu gerçekleştirilecek. 16 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümde, şefler yarışmacılardan 30 dakika içinde Kadınbudu Köfte hazırlamalarını isteyecek. Somer Şef, 30 dakika sonunda sunulan tabaklarla ilgili olarak, "Bu gece kötü tabak yapan yok! İyi tabak yapan var, çok iyi tabak yapan var ve en iyi tabak yapan var" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Şef, açıklamasının sonunda bir yarışmacının kaşık aldığını duyurdu. Kaşık alan yarışmacının kim olduğu ise ekranda gösterilecek yeni bölümde açıklanacak.