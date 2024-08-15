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Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim potaya girdi soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? dün akşam Masterchef'te kim elendi?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim elendi soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? dün akşam Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? dün akşam Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? dün akşam Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan yarışmacı Ezgi oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Deniz ve Emre oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

MasterChef MasterChef Tv8 Tv8 Televizyon Gündem Yaşam Haberler

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