Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim elendi soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? dün akşam Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? dün akşam Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? dün akşam Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan yarışmacı Ezgi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Deniz ve Emre oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?