Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'de 17 Ağustos akşamı, en zayıf performansı sergileyen yarışmacı eleme potasına giren son isim oldu. Şeflerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yarışmanın 7. eleme adayı belirlendi. MasterChef Türkiye 2024'ün bu haftaki son eleme adayı ise Ümmühan olarak açıklandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kerem

Kaan

Deniz

Emre

Ezgi

Zeynep

Ümmühan

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?