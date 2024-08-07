Masterchef'te dün akşam kim kazandı? Masterche'te son bölüm neler oldu?

Masterchef'te dün akşam kim kazandı? Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu Masterchef'te son bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı ve potaya kimin gittiği araştırılıyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Masterchef'te son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Kırmızı takım ilk dokunulmazlık oyununu oynadı. Beğenilen ilk 4 tabak belirlendi ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı açıklandı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Alper oldu. Alper, ayrıca ilk eleme adayını belirleme hakkını da elde etti.

MASTERCHEF SON BÖLÜM NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı olarak Serhat seçildi. Takım oylaması sonucunda ise ikinci eleme adayı Deniz oldu.